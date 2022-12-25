İstanbul'a kar geliyor tarih belli oldu! Meteoroloji listeyi yayınladı bu illerdekiler dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre pek çok şehirde kar yağışı etkili olacak. Uzman isim Kerem Ökten, İstanbul'da kar yağışı bekleyenlere müjdeyi verdi.
İstanbul'a kar geliyor. Müjde uzman isim Kerem Ökten'den geldi. Uzun süredir etkili olan soğukların peşinden beklenen kar yağışı gelecek. Sağanak yağış da etkili olmaya devam ediyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak...
-Sibirya sistemleri güçlenerek gelir. İzlanda sistemleri zayıflayarak gelir. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz soğuklar Sibirya kökenli. Dolayısıyla her gün güncellemelerde daha da güçlenen soğuklar göreceğiz. Efsanevi bir sistem gelebilir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:
"Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor."