Dolandırıcıların son yöntemi bu oldu: Beğendiğiniz kadınla akşam yemeği, evlilik paketi!

DİYARBAKIR merkezli iki ilde, internette arkadaşlık sitesi kurup vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların, kadınlardan oluşan albüm sunarak 'Beğendiğiniz kadınla akşam yemeği', 'haftasonu tatili' gibi yalanlarla vatandaşlardan para aldığı tespit edildi.

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İnternette kurulan sözde "arkadaşlıķ siteleri"nde albümlerden tercihte bulunan kişiler, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi.

2 ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Saklambaç Operasyonu"nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

İddiaya göre, çete ilk olarak internette 'elit aşk', 'hayalimdeki aşk' ve 'hoşça sohbet' isimli siteler kurdu. Bu sitelere güzel kadınların fotoğraflarından oluşan albümler oluşturuldu.

"Beğendiğiniz kadınla akşam yemeği"

Bununla da kalmayıp kategoriler dahi oluşturuldu buna göre sitede beğendiğiniz kadınla; "akşam yemeği paketi, haftasonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurtdışından arkadaş ve evlilik paketi gibi seçenekler de sunuldu.

Öte yandan hesaplara yatırılan paralar da çete üyeleri tarafından bazen banka şubesinden bazen de banka ATM'lerinden çekildi.