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Şanlıurfa'da feci olay! 7 yaşındaki Burak oyun oynarken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci olay! 7 yaşındaki Burak oyun oynarken hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, iki küçük çocuğa çarptı. Feci olayda 7 yaşındaki Burak Yeşil hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.

Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı. Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün durumu ağır

Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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