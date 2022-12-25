9 yıl sonra ilk kez konuştu! '25 Aralık'ı Gülen yönetti' diyen savcı: Talimatı veren kişi o!
FETÖ'nün tezgahladığı 25 Aralık 2013 kumpas soruşturmasına takipsizlik kararı verip kumpasçılara dava açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 9 yıl sonra ilk kez konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye'nin en önemli projesinin müteahhitlerine yönelik kurulan 25 Aralık kumpasını bozan savcı 9 yıl sonra ilk kez konuştu.
Halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan deneyimli hukukçu İsmail Uçar, kumpasın bilinmeyenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın Sabah Gazetesi'ne anlattıkları...
"Hukuk, bir ceza soruşturması yaparken kendi kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Bu kurallar, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Soruşturma yapılırken soruşturmanın taraflarından biri olan iddia makamı bu kurallarla bağlıdır. Şüpheli lehine ve aleyhine bütün delilleri toplamak zorundadır.
En önemli delili...
25 Aralık dosyasının en önemli delili, telefon dinlemeleri ve fiziki takiptir. Haberleşme hürriyetini kısıtlayan bu işlem çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Aksi halde kural dışı yöntemlerle elde edilen deliller kesinlikle delil olarak kullanılamaz.