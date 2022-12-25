9 yıl sonra ilk kez konuştu! '25 Aralık'ı Gülen yönetti' diyen savcı: Talimatı veren kişi o!

"Hukuk, bir ceza soruşturması yaparken kendi kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Bu kurallar, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Soruşturma yapılırken soruşturmanın taraflarından biri olan iddia makamı bu kurallarla bağlıdır. Şüpheli lehine ve aleyhine bütün delilleri toplamak zorundadır.