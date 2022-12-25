Şüphelenip test yaptılar! O şehirde köyler karantinaya alındı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kuduz vakalarının görüldüğü 3 köy karantina altına alındı.

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Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı.

Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.