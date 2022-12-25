CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İsmet İnönü'yü andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49'uncu yılında andı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 49'uncu yılında andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.