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Ukrayna'ya 'müzakere' mesajı veren Putin, ABD'ye meydan okudu: Yüzde 100 vuracağız

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'ya 'müzakere' mesajı veren Putin, ABD'ye meydan okudu: Yüzde 100 vuracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflarla kabul edilebilir konular üzerine müzakerelere hazırız" dedi. Ukrayna'ya ABD tarafından gönderileceği açıklanan Patriot hava savunma sistemleri ile ilgili de konuşan Putin, "Yüzde 100 vuracağız. Patriotlar oldukça eski sistemler" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'in programına katılarak gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile yaşanan savaşa dair önemli ifadeler kullanan Putin, bölgesel rakiplerinin, "böl ve yönet" stratejisi ile Rusya üzerinde planları olduklarını savundu.

"Başka çaremiz yok"

Batı'nın Rusya'yı parçalama hedefinde olduğunu vurgulayan Putin, "Bunu her zaman yapmaya çalışıyorlar. Ancak amacımız Rus halkını birleştirmek. Doğru yönde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ulusal çıkarlarımızı ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Bunu yapmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"Müzakere etmeye hazırız"

Ukrayna ile başlayan müzakerelerde masadan kalkan tarafın kendileri olmadığını söyleyen Putin, "Bu süreçte taraflarla kabul edilebilir konular üzerine müzakerelere hazırız. Müzakereleri reddeden biz değildik. Bu onların işi. Ama ne yazık ki karşı taraf farklı kurgular içindeydi. Sert askeri eylemlerde bulundular. Öyle ya da böyle ayağa kalkmamız gerekiyordu. Donbass bölgesinde ve Kırım'daki insanların seçimlerini savunmak zorundaydık. Her şey bununla başladı" şeklinde konuştu.

"Yüzde 100 vuracağız"

ABD'nin Kiev'e gönderme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için meşru hedef olacağını da belirten Putin, "Yüzde 100 vuracağız. Patriotlar oldukça eski sistemler" derken, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin dahi Patriotlardan daha iyi olduğunu savundu.

Ukrayna'dan cevap

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossiya 1 kanalına yaptığı ‘müzakere’ açıklamasını değerlendirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin’in gerçeklere dönüş yapması gerekiyor. Birincisi, Rusya tek başına Ukrayna'ya saldırdı ve vatandaşlarımızı öldürüyor. Başka ‘ülkeler, motifler, jeopolitik’ yok. İkincisi, Rusya müzakere istemiyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

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