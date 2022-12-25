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Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

ANTALYA’da üniversite mezunu 23 yaşındaki Emine arkadaşları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Emine'nin kalp hastası olduğu öğrenildi.

Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

Antalya’da Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu olan  23 yaşındaki genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

Geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti. 

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Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

Ev arkadaşları Karayılan’ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odaya gitti! 23 yaşındaki Emine feci halde bulundu

Öte yandan, genç kızın kalp hastası olduğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan’ın cenazesi baba Hasan Karayılan’a teslim edildi. 

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