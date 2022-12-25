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İYİ Parti liderinden dikkat çeken çıkış: Başbakan Meral olacak

İYİ Parti liderinden dikkat çeken çıkış: Başbakan Meral olacak

İyi Parti lideri Meral Akşener, "Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz birinci parti olarak Başbakan Meral olacak" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Büyük Kadın Buluşması"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener şunları kaydetti:

"Partimizin kuruluş dönemine gittim. O gün bize denmişti ki bu partiyi kuramazsınız, müracaat ederseniz 3 ay sonra evrakı alırsınız. Ama siz benim arkamda dimdik durdunuz. O evrakı o gün aldık biz. Çünkü siz buradaydınız . Allah cesurların, hakikatin, iyilerin yanında olduğu için o kadar haksızlığa rağmen buradayız. Ve ilk seçimde grup kurduk.

Sonra 1 Nisan oldu, hatırladınız mı? Kongre yaptık yine doldurdunuz. Yine devlet parası alamamışız. Burayı ve içerisini tıka basa şereflendirdiniz. Sonra abiler korktu apar topar bizi seçime götürdüler. Siz yine buradasınız. Bu gece kimse uyuyamayacak. Yine muhteremlerin rahatını bozdunuz. Bu irade o seçimde birinci parti çıkacağının iradesidir.

"Elbette başbakan Meral olacak"

İyi Parti cesurların, iyilerin, hak ve hakikatin yanında olanların partisidir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün zalimlerin karşısında dimdik durup irade koyanların partisidir. Elbette başbakan Meral olacak. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak, Başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Sonra da elbette İyi Parti Genel Başkanı, Başbakan Meral olacak.

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