AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Paris' açıklaması: PKK'nın "Kürtler" diye bir derdi yok

PKK'lıların Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği gösteriler ile ilgili, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Çelik, "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi" dedi. Çelik, PKK/YPG'nin 'Kürtler' diye bir derdi olmadığını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lıların Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği gösterilere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle...

"Medya ve siyasetçiler teşvik etti"

Fransa'da son yıllarda ırkçı saldırılar olması dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus. Siyasetçilerin, Fransız medyasının göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı bu saldırıları teşvik ettiğini görüyoruz. Son saldırıda da saldırganın bunu ırkçı bir motivasyonla yaptığı açıklandı.

"Fransızların iyi düşünmesi gerekiyor"

Avrupa'da olduğu gibi tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Bu olaylardan hemen sonra PKK terör örgütü yandaşlarının sokaklara dökülerek, Fransa'daki kamu düzenini bozacak şekilde, polise saldırarak, dükkanları yağmalayarak ortaya koyduğu tablo üzerinde de Fransızların iyi düşünmesi gerekiyor.

Ne oldu? Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı. Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı. Irkçı saldırının ardından PKK yandaşları, saldırının "Kürtlere yönelik gerçekleştiği" bahanesiyle ayaklanmış, polisle söz konusu gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Çatışmalarda 31 polis yaralanmıştı.

"Uzun zamandır ifade ediyoruz"

Biz çok uzun zamandır şunu ifade ediyoruz; Bu PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar güçlendikleri zaman size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar.

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

Cumhurbaşkanımız defalarca yaptığı açıklamalarda, "Terör örgütlerini besleyenler önünde sonunda yüzleşecekler" dedi.

Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı. PKK'nın yaptığı bu faaliyetlerin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Fransız medyasında Kürtler şöyle yaptı diyerek Kürtleri hedef gösteren üsluplar.

"Terörle yüz yüze geldiler"

Terör örgütlerinin besleyenler terörle yüz yüze geldi. Biz o teröristlerin, kamuya, insanlara saldırmasını kınıyoruz. Tüm bu tabloya baktığımız zaman, terör bakımından çifte standardın ne gibi sonuçlara neden olduğunu görüyoruz.

İbrahim Kalın: Hala sessiz kalacak mısınız?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi.

Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türkü, Kürdü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.