BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77

PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

|
PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

FRANSA'nın başkentindeki ırkçı saldırının ardından PKK yandaşlarının Marsilya kentinde çıkardığı olaylarda polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.. Olaylar bir başka ülkeye daha sıçradı. İngiltere'de de terör örgütü destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı...

PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 4 Fransız polisi yaralandı. Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için Marsilya'da yürüyüş yaptı.

110
PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı. Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

210
PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi. Polis, terör örgütü destekçilerine biber gazıyla müdahale etti.

310
PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar

PKK yanlıları dün aynı kente taşkınlık çıkarmıştı

Paris'teki saldırı sonrası dün yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplanmıştı.

410