PKK yandaşları iyice kudurdu! Paris'ten sonra Londra'yı da karıştırdılar
FRANSA'nın başkentindeki ırkçı saldırının ardından PKK yandaşlarının Marsilya kentinde çıkardığı olaylarda polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.. Olaylar bir başka ülkeye daha sıçradı. İngiltere'de de terör örgütü destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı...
Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 4 Fransız polisi yaralandı. Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için Marsilya'da yürüyüş yaptı.
Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı. Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi. Polis, terör örgütü destekçilerine biber gazıyla müdahale etti.
PKK yanlıları dün aynı kente taşkınlık çıkarmıştı
Paris'teki saldırı sonrası dün yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplanmıştı.