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Paris Savcılığı: Fransız saldırgan 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Paris Savcılığı: Fransız saldırgan 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenledi

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırılmış ve saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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