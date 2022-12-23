Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

FRANSA'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeni ile çok sayıda insanın yaralandığı öğrenildi. PKK'ya yakın bazı kaynaklar saldırının yapıldığı yerin Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi olduğu bilgisini paylaşmaya başladı...

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeni ile çok sayıda insanın yaralandığı belirtiliyor. Fransız televizyon kanalı BFM TV'nin aktardığına göre silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Polis, saldırının şüphelisinin 60'lı yaşlarında olduğu belirtildi. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Operasyonun devam ettiği bildiriliyor...

PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci ve medya kuruluşları, saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yapıldığı bilgisini paylaştı.