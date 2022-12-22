Abisi 'görüntüleri izlerken utandım' dedi Sakarya'da oto galeri önünde isyan ettiren olay

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde kalabalık bir grubun, 2 kişiyi şehrin merkezinde öldüresiye darp ettiği görüntüler dehşete düşürdü. Yoğun bakıma kaldırılan Gökhan Sahip'in abisi Hakan Sahip, “İnsan canı bu kadar ucuz olamaz, görüntüleri izlerken insanlıktan utandım” dedi.

Olay, 18 Aralık günü gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı tadilat işlemleri için galeriye gelen Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak ile galeri karşısında bulunan alkollü eğlence mekanındaki kişiler arasında araba park mevzusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmayı gören ve kısa sürede eğlence mekanından galeriye gelen kalabalık grup, Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak’ı öldüresiye darp etti. İki arkadaşı yere düşmelerine aldırış etmeden tekmeleyen şahıslar olay yerinden ayrıldı. Darp edilerek adeta ölüme terk edilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

“Hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu’ diye sormuyor"

Uzun bir süredir Sakarya’da otomobil ticaretiyle uğraşan ve darp edilen Gökhan Sahip’in ağabeyi Hakan Sahip, “Tanımadığımız yaklaşık 18 kişi iş yerimize gelip benim kardeşime ve yanındaki arkadaşına, silah çekip öldüresiye dövüyorlar. Ben bu konu hakkında devletimizden yardım istiyorum. Olay öncesinde bölgeden geçen polis otosunu gönderiyorlar. Kardeşimi öldü diye bırakıyorlar, tam 1 saat ayağı, kaburgası kırık ve ciğeri sönmüş vaziyette olay yerinde bekliyor ve hiç kimse müdahale etmiyor. Daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hastane polisi hiçbir şekilde ‘ne oldu’ diye sormuyor. Ben hastaneye 1 saat sonra gittim ve kardeşimin durumunu görünce onunla ilgilendim. Daha bu saate kadar beni hiçbir emniyet mensubu aramadı. Devletimizin polis ve savcılarına güveniyoruz, mağduruz kardeşim yoğun bakımdan çıktı, diğer arkadaşı yoğun bakımda. Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şekilde müdahale yok. Bunlar kim, ben bunların tespit edilmesini istiyorum. Kamera görüntüleri, yan komşumuzda var ve gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Görüntüleri izlerken insanlıktan utandım”

Olayın araç çekme mevzusu sebebiyle yaşandığını aktaran Hakan Sahip, “Bu şekilde bir insana vurulmaz, onu doğuran bir anne ve baba var. Bu nasıl bir insanlık, ne oluyor bize? Biz insanlıktan mı çıktık, ne yapalım bizde mi olaya bu şekilde gidelim. Kamera görüntülerini seyrettikten sonra emin olun insanlığımdan ve insanlardan utandım. Gelen kişiler iş yerimizin karşı tarafında bulunan alkollü mekanından gelen kişiler. İş yerime araba çekiyorlar, bizde burada ayrı bir iş yeri kuracağız o sebeple kardeşim ve arkadaşı da o saatte çalışıyorlar. Bizim arabamızda ön tarafta ve otoparkın arkadan da çıkışı var. Şahıslar aç ön taraftan çıkacağız diyor ve olay bu şekilde başlıyor. Öncesinde 3-5 kişi geliyorlar ama sonrasında gelenler bitmiyor. Sadece araba çekme mevzusundan dolayı kendi iş yerimizde başımıza bela alıyoruz, iş yerimizi basıyorlar ve kardeşimle yanındaki arkadaşını öldüresiye dövüyorlar. Kendi iş yerimizde yaşıyoruz bunu. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz” dedi.