İstanbul Avrasya tüneli ücreti 2023'te ne kadar zam var mı? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

İSTANBUL Avrasya Tüneli ücretleri 1 Ocak 2023 itibariyle zamlanacak mı? Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 yılında otomobiller için 53 lira, minibüsler için 79,5 liraydı. İstanbul ulaşımında araç kullananları kara kara düşündüren zam ihtimali Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soruldu. Bakan Habertürk canlı yayınında güzel haber verdi.

İSTANBUL Avrasya tüneli ücretleri 1 Ocak 2023 itibariyle zamlanacak mı? Bu soru Habertürk canlı yayınında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soruldu. Bakan Adil Karaismailoğlu zam bekleyenlere güzel haber verdi.

Avrasya tüneline zam yok?

Avrasya tüneli ücretlerine Ocak 2023 itibariyle zam yapılmayacak. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hükümetimiz, bu projeleri vatandaşımız daha fazla kullansın diye zam yapmayı düşünmüyor" dedi.

Avrasya tüneli ücreti ne kadar?

2022 yılı içinde İstanbul Avrasya Tüneli ücretleri gündüz ve gece tarifesi olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Saat 05.00-23.59 aralığındaki gündüz tarifesinde otomobil geçiş ücreti 53 lira, minibüs 79.5 lira, motosiklet 20.7 lira. Saat 00.00'dan 04.59'a kadar uygulanan gece tarifesinde ise Avrasya geçiş otomobil için 26.5 lira, minibüs için 39,75 lira, motosiklet için 10.35 lira.

Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti?

İstanbul Avrasya Tüneli’nden açıldığı günden bu yana 6 yılda 97 milyon araç geçiş yaptı. 1 Mayıs’tan itibaren de 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli’ni tercih etti. 9 Kasım’da 71 bin 110 araç geçişi ile Avrasya Tüneli’nde bu yılın geçiş rekoru kırıldı. Aralık ayında günlük ortalama geçiş 63 bin oldu. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli’ni tercih etti.

Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli, zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlandı. Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti.