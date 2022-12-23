Hakan Ural canlı yayında çok fena kıvırdı! Kanal D'deki Milli Piyango sözleri olay oldu

KANAL D canlı yayınında yaptığı yorumlarla tartışmaların odağından düşmeyen Hakan Ural, bu kez canlı yayında patronu Demirören Grubu'nu Milli Piyango'da sahtekarlık yapmakla suçladı. Rejiden uyarı gelince öyle bir kıvırdı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumculuk yapan Hakan Ural, bu sefer canlı yayında bilmeden patronuna salladı. Ural, Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" dedi.

Milli Piyango ile Kanal D'nin sahibinin aynı olduğunu bilmeden sallayan Hakan Ural, rejiden gelen uyarı üzerine öyle bir 'u dönüşü' yaptı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Rejinin "Demirörenlerden sonra sistem çok değişti. Milli Payongo çekilişi el değmeden yapılıyor" uyarısı geldi. Bunun üzerine Hakan Ural, kırdığı potun farkına varıp, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuştu.