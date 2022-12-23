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MEDYA

Şahan Gökbakar istediklerini söylemeyince Nevşin Mengü canlı yayında fena bozuldu

Orman yangınlarına yönelik çıkışlarıyla tanınan oyuncu Şahan Gökbakar, Nevşin Mengü'nün programına konuk oldu. Nevşin Mengü, yanan ormanların otele dönüştürüldüğünü duymak için soru sordu, Şahan Gökbakar tam tersini söyleyince de yüzü asıldı...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığını öne sürmüş ve OGM ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yapmış ve konunun takipçisi olacağını duyurmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında soruları yanıtlayan Şahan Gökbakar'n verdiği cevaplar Nevşin Mengü'yü mutlu etmedi.

Nevşin Mengü, "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" diye sordu. Yanan bölgelere otel inşaatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, "Benim gördüğüm yok. Artık herkesin elinde cep telefonu var. Böyle bir durum olsa illa ki duyulurdu." dedi.

Yeni fidanlar için hareketlenme var

Ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çeken ünlü komedyen, "Aksine benim gördüğüm; Orman Genel Müdürlüğü'nün yanan yerlerdeki ağaçları kesim işlemi ile ortadan kaldırdığı ve yerine yeni fidanların dikilmesi için bir hareketlenme olduğu." şeklinde konuştu. Gökbakar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın sonrasındaki yaz oraya gittiğimizde, simsiyah olan tepelerdeki ağaçların alındığını ve yerine yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. O açıdan bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım. Yangından sonra hızlı bir çalışma sergilediler."

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