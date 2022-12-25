Bakan Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanı'mız üç ay önce talimat verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Korgeneral Avar'ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından yöneltilen eleştirilere yönelik konuştu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Adalet Bakanlığına yöneltilen eleştirilerle ilgili soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Vural Avar ile ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Biz merhum Avar'a bu dileği ilettik. Sürecin başlaması için müracaat etmesi gerekiyordu fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan çok az bir süre önce müracaat oldu. Hemen işlemleri başlattık, işlemler sürdürürken rahmete kavuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bundan üç ay önce talimat verdi. Görevli arkadaşlarımız kendilerine ilettiler bunu..."

"'Aday değilim' diyen dahil herkes hesap içinde"

Cumhurbaşkanlığı seçimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanacağını ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben masanın etrafında oturup 'Aday değilim' diyen dahil, herkesin hesap içinde olduğunu da düşünüyorum. O yüzden de masadan tek aday çıkar mı, çıkmaz mı? Yüzde 100 bir tahmin söyleyemem ama son altı aylık yürüyüşüne baktığımda Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını, masa razı olursa masanın adayı, masa razı olmazsa çoklu aday sistemiyle seçime doğru bir yol alınacağını tahmin ediyorum çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, benim gördüğüm kadarıyla ortaya koyduğu bu politikalarla geri adım atmayacağını da gösterdi."