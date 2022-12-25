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Yaralılara müdahale edeceklerdi! İkisi de kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yaralılara müdahale edeceklerdi! İkisi de kanlar içinde kaldı

 HATAY'ın Defne ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden 2 sağlık çalışanını bir hasta yakını fırlattığı bardakla yaraladı. Acil tıp teknisyeni Emine Nisa Saydan "Ambulansa binmemize bile izin vermediler." dedi.

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İki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale eden acil tıp teknisyenleri Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Saydan'a, hasta yakını olduğu öne sürülen kişi bardak fırlattı. Yüzünden yaralanan Altun ve Saydan, tedavilerinin ardından şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Saydan, AA muhabirine, kaza yerinde sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını söyledi.  Saydan, "Şüphelinin fırlattığı bardak sürücümüzün sol elmacık kemiğine geldi. Kırılan parçalar da alnıma çarptı. Alnımda 5 santim açıklık oluştu. Sonrasında bize saldırmaya devam etti. Ambulansa geçip kanamamı durdurmak istedim. Ekip arkadaşlarım da o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Güvenli bir yere gidip 'beyaz kod' bildirisi yapacaktık ama ambulansa binmemize bile izin vermediler." diye konuştu.

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