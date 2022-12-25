BIST 5.455
DOLAR 18,68
EURO 19,84
ALTIN 1.079,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğrencilere tatlı alacaktı... Kağıthane'de Kur'an kursu hocası kaza kurşunuyla öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öğrencilere tatlı alacaktı... Kağıthane'de Kur'an kursu hocası kaza kurşunuyla öldürüldü

KAĞITHANE'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kör kurşunlardan biri, Kur'an kursunda hocalık yaptığı öğrenilen ve öğrencilere tatlı almak için sokaktan geçmek üzere olan Ramazan Aslan'a isabet etti. Sırtından vurulan 25 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa silahla ateş etti. Olayda yoldan geçerken sırtına isabet eden kurşunla Ramazan Aslan (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Kur'an kursu hocasıymış, öğrencilerine tatlı almaya giderken vurulmuş

Silah seslerini duyan Orhan Aksungur, “Akşam burası çok kalabalıktı, duyduğuma göre 2 kişinin vurulduğunu söylediler. Yaralananlardan birinin Kur’an kursunda eğitim veren Ramazan Hoca olduğunu söylediler. Öğrencilerine tatlı almak için gelen hocaya rastgele açılan kurşun denk gelmiş. Bu sokakta zaten her zaman böyle olaylar, rahatsızlıklar oluyor. Hayatını kaybeden hoca için herkes çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Ben kendisiyle tanışmıyordum ama kime sorsanız iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Bu mahallede sürekli böyle olaylar oluyor. İki gün önce aynı yerde esnafı vurdular. Rastgele ateş edip gidiyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu ne böyle, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Saat gece 01.00’dan itibaren buralar berbat bir yer oluyor.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
9 yıl sonra ilk kez konuştu! '25 Aralık'ı Gülen yönetti' diyen savcı: Talimatı veren kişi o!
Foto Galeri 9 yıl sonra ilk kez konuştu! '25 Aralık'ı Gülen yönetti' diyen savcı: Talimatı veren kişi o! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Gaziantep FK- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor Emre Akbaba'nın golleriyle Karagümrük karşısında galibiyet aldı
Adana Demirspor Emre Akbaba'nın golleriyle Karagümrük karşısında galibiyet aldı
Ukrayna'ya 'müzakere' mesajı veren Putin, ABD'ye meydan okudu: Yüzde 100 vuracağız
Ukrayna'ya 'müzakere' mesajı veren Putin, ABD'ye meydan okudu: Yüzde 100 vuracağız
İYİ Parti liderinden dikkat çeken çıkış: Başbakan Meral olacak
İYİ Parti liderinden dikkat çeken çıkış: Başbakan Meral olacak
Göç İdaresi açıkladı; yılbaşından beri sınır dışı edilen göçmen sayısı!
Göç İdaresi açıkladı; yılbaşından beri sınır dışı edilen göçmen sayısı!
Paris Savcılığı: Fransız saldırgan 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenledi
Paris Savcılığı: Fransız saldırgan 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Paris' açıklaması: PKK'nın "Kürtler" diye bir derdi yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Paris' açıklaması: PKK'nın "Kürtler" diye bir derdi yok
Antalya'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Antalya'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
'Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez diyenler' şok etti! Metropoll'den çarpıcı anket...
'Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez diyenler' şok etti! Metropoll'den çarpıcı anket...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İsmet İnönü'yü andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İsmet İnönü'yü andı
Şüphelenip test yaptılar! O şehirde köyler karantinaya alındı
Şüphelenip test yaptılar! O şehirde köyler karantinaya alındı
Yılın son toplantısı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor milyonların beklediği EYT görüşülecek
Yılın son toplantısı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor milyonların beklediği EYT görüşülecek