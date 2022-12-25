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Adana Demirspor Emre Akbaba'nın golleriyle Karagümrük karşısında galibiyet aldı

Adana Demirspor Emre Akbaba'nın golleriyle Karagümrük karşısında galibiyet aldı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1'lik skorla üstün ayrıldı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren iki golü de Emre Akbaba kaydetti.

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Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Adana temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. ve 43. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Borini'den geldi.

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

İki takımın da gelecek hafta maçları zorlu

Adana Demirspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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