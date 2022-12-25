İstanbul'da peş peşe 3 otomobil çalındı! Şüpheli meğer...

Avcılar ve Bahçelievler'de 3 otomobil çaldığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı. Şüphelinin benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu ortaya çıktı.Abone ol
Ekipler Avcılar ve Bahçelievler'de 3 araç sahibinin, otomobillerinin çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.
Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araçları çalan kişinin S.Y. (20) olduğunu belirledi.
Araçların parçalarını...
Benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunan şüphelinin hurdacılık yaptığı ve çaldığı araçların parçalarını satmaya çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.