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İstanbul'da peş peşe 3 otomobil çalındı! Şüpheli meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da peş peşe 3 otomobil çalındı! Şüpheli meğer...

 Avcılar ve Bahçelievler'de 3 otomobil çaldığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı. Şüphelinin benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 

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Ekipler Avcılar ve Bahçelievler'de 3 araç sahibinin, otomobillerinin çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araçları çalan kişinin S.Y. (20) olduğunu belirledi.

Araçların parçalarını...

Benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunan şüphelinin hurdacılık yaptığı ve çaldığı araçların parçalarını satmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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