Gaziantep'te kazanan çıkmadı! Beşiktaş geriye düştü maçta 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Gaziantep FK'nın golünü 70. dakikada Figueiredo kaydetti. Beşiktaş'ın golü de 86. dakikada Weghorst'tan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 23'e, Gaziantep FK da 17'ye yükseltti.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 Süper Lig maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken Gaziantep FK mücadelesinden de 1-1 berabere ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada orta alandan topu kapan Gedson Fernandes’in biraz ilerledikten sonra çektiği şut savunmadan döndü.

9. dakikada Gaziantep FK’nın Maxim ile ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta sol üst köşeye giden topu kaleci Mert güçlükle çeldi.

13. dakikada Welinton’un ceza sahası sol çaprazından altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa Cenk Tosun dokundu, top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Weghorst’un ceza yayın içerisinden kaleye sert şutu savunmadan döndü.

40. dakikada Maxim’in kullandığı serbest vuruş sonrası yapılan kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.

45+4. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kafalardan seken topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk’in ortasında Weghorst’un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada sağ kanattan rakip kaleye yönelen Mustafa Eskihellaç’ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip’ten döndü.

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu.

53. dakikada Djilobodji'nin pasıyla rakip kaleye doğru ilerleyen Maxim'in ceza sahasına girmeden yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası içine Furkan’ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim’in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada sol çizgiden Cenk Tosun’un penaltı noktasına ortasına Weghorst’un yaptığı kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un sert şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo'nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Beşiktaş'ın Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Günay güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı şutta meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

85. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Redmond'un yerden sert şutunu Günay son anda kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan Masuaku'nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

90. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinde buluştuğu topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı.