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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Arjantin'de yakalanan çete liderleri Türkiye'ye iade edilecek

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Arjantin'de yakalanan çete liderleri Türkiye'ye iade edilecek

rganize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:


"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."

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