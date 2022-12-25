Bakan Bilgin'den canlı yayında EYT açıklaması! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaş konusunun ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Bakan Bilgin, "Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Meclis'e gitmiş olur" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global'e konuk olarak, canlı yayında merak edilenleri yanıtlıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz. Biz 8.500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.

"Bakanlık taraf değildir"

Sendikalarımızla çalışmaya çok önem veriyoruz çünkü emeği temsil eden kuruluşlardır. Türkiye'de sendikalaşma oranı ne yazık ki çok düşük. Örgütlenmenin önünde birçok engel var. Sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu da teşvik edecek başka projelerimiz var. Elbette asgari ücret komisyonu 3 bileşenlidir. Çalışma Bakanlığı orada taraf değildir. Bu defa işçi temsilcimiz Türk-İş katılmadı. 9 bin olmazsa imzalamayız dediler. O da onların takdiridir.

EYT yaş sınırı olacak mı?

Kabine'de benim sunumum yok ama ben bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Kabine'de bu süreçle ilgili bir karar çıkar mı? Onu söyleyemem. Yaş aralıklarına göre hazırlanmış bir tablo var. Bir yaş aralığı ihtimal dahilindedir, olacak demiyorum. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur.

Ağırlıklı olarak özel sektörde çalışan EYT'liler işverenden kıdem tazminatını alacaklar.

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