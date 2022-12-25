Erdoğan'dan TOGG açıklaması! Birkaç ay sonra diyerek müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomoboli TOGG ile ilgili müjdeyi duyuran Erdoğan, "Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız." dedi.

Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Türkiye için hayal kuran, hayallerinin peşinden giden gençlere selam ve sevgilerini göndererek sözlerine başlayan Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlu gençlerle kucaklaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Aşkları, sevdaları, ahde vefaları için gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Siz var ya siz... Dosta güven, düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine resmi rakamlara göre 100 bin kişinin katıldığını ifade edince gençler, "Erzurum seninle gurur duyuyor" sloganı attı. Erdoğan da bunun üzerine şunları söyledi:

"Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler; Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabb'im ezelden ebede giden kardeşliğimizi kaim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabb'ime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin, sizlerle hasbihal etmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum."

"Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak kuşaklar sizlersiniz"

Türkiye'nin ufku geniş zihni açık, pırıl pırıl gençleriyle daima iftihar ettiğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi karış karış dolaşırken özellikle gençlerle bir araya gelmeye önem verdiğinin altını çizdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri gençlere sürekli karamsarlık, umutsuzluk aşılarken biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere, burada olduğu gibi umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını devam ettirmeye çalışanlara inat, biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk."

Erdoğan, sadece bu yıl içerisinde gençlerle 30'un üzerinde buluşma, toplantı, festival gibi etkinliklerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu programların istisnasız hepsinde gördüğümüz manzara şudur: Türkiye'nin, alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye'nin, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Türkiye'nin, ülkemizle birlikte dünyayı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin, Batı'yı kuru kuruya taklit yerine tarihinden, kültüründen, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Tüm bunların ötesinde Türkiye'nin, merhum üstadın ifadesiyle, 'Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren' gençlik burada.' Böyle bu gençliği her yerde bulamazsınız, bu gençlik farklı.

Sizlere baktıkça, tüm bu özelliklere ve çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Rabb'im, bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müreffeh yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, ardından 2071'i yeni nesillerin avuçlarına emanet edecek olan kuşaklar sizlersiniz."

"Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık"

Salonda sadece yarınların siyasetçileri, bürokratları, bilim insanları, iş adamları olmadığını belirten Erdoğan, burada adım adım Türkiye yüzyılını inşa edecek mimarların da olduğunu bildirdi.

Erdoğan, gençlere seslenerek, "Şunu aklınızdan çıkartmayın, bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Yıllardır şeref payesi olarak gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak, inşallah sizler yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık." diye konuştu.

Önce millet ve ülke için hayal kurduklarını, sonra bu hayalleri hedefler haline getirdiklerini ve ardından da hedefleri tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, asla, "böyle gelmiş böyle gider" diyenlerden, sorunların büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılanlardan olmadıklarını kaydetti.

Erdoğan, "iman varsa imkan da ardır" inancıyla, Türkiye'nin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştıklarını, eğitim, sağlık, teknoloji, ulaşım, istihdam, yüksek öğrenimde kendilerinden önce yapılanları 5'e, 10'a, 15'e katlayan işlere imza attıklarını, üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselterek tüm şehirlere açtıklarını, yükseköğretimi bir ayrıcalık olmaktan çıkardıklarını söyledi.

“Daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz"

Şehre ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 432'ye, toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4 bin 290 seviyesine getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini ise 182 binden 850 bine ulaştırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal ne diyor, 'bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş.' Senin şu anda 10-11 tane büyükşehrin var, oralarda kaç tane acaba yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum'da 19 bin 14 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik.

Buradan sesleniyorum Bay Kemal, 6'lı masa; göreve geldiğimizde burs neydi, 45 liracıktı, şimdi 45 liradan aldık, yıl başından itibaren lisans öğrencileri için 1250 lira, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 lira, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkarttık. Gençler, asgari ücret ne oldu, 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık. Çok daha önemlisi, hatırlayın biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik, bitirdik o işi ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik."

Erdoğan, 2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınmalarını sağladıklarını, yurtlarda ücretsiz internetten seyahat imkanlarına, hibe desteklerinden staj programlarına kadar tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını belirterek, "Hamdolsun gençlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıklarını gördük. Bundan sonra da sizin için çalışmaya, size hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız"

Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023'ün karşılanacağını dile getiren Erdoğan, "2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını içinde barındıran bir sembol." diye konuştu.

Erdoğan, gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün sevincinin, 85 milyon olarak hep birlikte yaşanacağını ifade ederek, "Artık nüfusumuz da 85 milyon olmayacak, 86, oraya çıkacağız." dedi.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını, taşıdığı öneme uygun şekilde idrak etmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla 2023'ü, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Türkiye yüzyılını, muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.

Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu, yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz.

Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız."

Erdoğan, daha pek çok müjdeyi 2023'te milletle paylaşacaklarını aktararak, "Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz." diye konuştu.