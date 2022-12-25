Gomis kükredi, Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu!
Süper Lig'in 15.haftasında liderlik koltuğu el değiştirdi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor engeline takılmasını fırsat bilen Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'den geldi. İşte detaylar...Abone ol
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. İstanbulspor ise 8 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. İstanbulspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.