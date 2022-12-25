Okan Buruk'tan liderlik açıklaması: "Sevincini tam olarak yaşamadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Burayı lider olarak terk etmeyi hayal ediyorduk. Buna ulaştık mutluyuz. Geriden gelip liderliği almak bizim için sevindirici. Maçın sonu istediğimiz gibi olmayınca suratımız asıldı. Liderlik sevincini tam olarak yaşamadık. Rakibimizi ilk yarı kaleye getirmedik. İkinci yarı daha dengeli geçti. Gol öncesi pozisyonlar yakaladık. Rakibi daha sonra oyuna ortak ettik. 2. gol yemeyelim psikolojisine büründük. Bölüm bölüm sıkıntılar yaşadık. Daha iyi bitirmemiz gerekiyordu.

"Oyun çok fazla durdu"

"Bu yüzden puan kayıplarımız oldu. Bunu düzeltmemiz lazım. Oyun çok fazla durdu. Kolay fauller vardı. Bazen oyunun ritmini iki takım da kaybedebiliyor kolay faullerden dolayı. Günün sonunda 3 puan ile bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Cezalı olan oyuncu burada kalıp antrenman yapıyor"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" diye cevap verdi.

"Hala Seferovic’e güveniyoruz"

İsviçreli futbolcu Haris Seferovic için ise Okan Buruk, "3 gün önce kupa maçımız vardı. Orada onu denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Orada Mertens’i önde kullanmak istedim, hareketliliğinden dolayı ve oyunu yönetmesinden dolayı. Taktiksel bir tercih olduğu için Sefervovic’i değerlendirmedik.

Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da, biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacağız. 3 tane santrforumuz var. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic’e güveniyoruz, şans da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Icardi saha çalışmalarına başladı"

Sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili de konuşan Buruk, "Midtsjö’nün durumu tam belli değil. Oynayabilecek diye düşünüyoruz. Kazımcan’ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi ile ilgili saha çalışmalarına başladı. Yakında yavaş yavaş toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyorum. Onun için hedef olarak seçtiğimiz maç Ankaragücü maçı olarak görüyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

"Taraftarlarımızdan destek olmalarını isteyeceğim"

Kadrodaki bütün oyunculara güvendiklerini söyleyen Okan Buruk, "Süre alıyorlar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek bana yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan hasarlar var. Kadro çok değişti. Geçen senenin etkileri Galatasaray takımının üzerinde bitmiyor. Sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik. Bir yandan psikolojik olarak bunu yenmeye çalışıyoruz bir yandan başarılı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz ne olursa olsun destek olmaları. Bütün oyuncularımıza destek olmalarını isteyeceğim" dedi.

"Oyun içerisindeki golleri de atarsak daha çok sevineceğim"

Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in etkili kullanmasının sorulması üzerine Buruk, "Özellikle son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Dün de Mertens ile çalıştık. Bu hep çalıştığımız bir şey. Burada atışı yapan çok önemli oluyor. Bugün Mertens çok önemli kornerler kullandı. Bugün de bundan iki tane gol bulduk. Sezon başında korner gol bulamadık. Bu anlamda sevinçliyiz. Oyun içerisindeki golleri de atarsak daha çok sevineceğim" diyerek sözlerini tamamladı.