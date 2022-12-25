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Tekirdağ'da feci kaza! Kamyon ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Tekirdağ'da feci kaza! Kamyon ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

TEKİRDAĞ'da kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı yolcuları Şarköy ilçesine götüren Şarköy Turizm firmasına ait H.Y. idaresindeki 59 ACB 822 plakalı otobüs ile Seyfi Özcan idaresindeki patates yüklü 34 GTH 05 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Z.M.D. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza sonrası kamyondan saçılan patatesler yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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