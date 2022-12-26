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Fransa geri adım attı! Paris saldırısında flaş gelişme: Yeniden gözaltına alındı

Fransa geri adım attı! Paris saldırısında flaş gelişme: Yeniden gözaltına alındı

FRANSA'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheli, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

"Yabancılara karşı patolojik nefreti" olduğu açıklandı
Fransız basınının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiği de yer alıyor.

Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış
Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Dün, Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı ve saldırgan Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.

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