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Meral Akşener gönlündeki adayı yakın çevresine söyledi! Herkes ters köşe oldu

Meral Akşener gönlündeki adayı yakın çevresine söyledi! Herkes ters köşe oldu

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken bomba bir kulis gündeme oturacak. Yazar Deniz Zeyrek, Meral Akşener'in yakın çevresine Ekrem İmamoğlu'nun hata üstüne hata yaptığını Akşener'in ibresini son zamanlarda Mansur Yavaş'a çevirdiğini yazdı.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı krizi sürüyor. Aday belirsizliği devam ederken dikkat çeken bir kulis gündeme oturdu. 

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Akşener aklındaki ismi değiştiriyor mu?" başlıklı yazısında edindiği bilgileri aktardı.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masa liderleri arasında farklı görüşler olduğunu belirten Zeyrek, Akşener'in sanılanın aksine son dönemde rotayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevirdiğini yazdı.

Adaylıkla ilgili liderlerin görüşlerine yer veren yazar, Akşener-Mansur Yavaş kulisine dair şu ifadeleri kullandı:  

Adaylık tartışması

"Kılıçdaroğlu ortak aday olma konusunda kararlı. Altılı Masa'da sadece Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun doğrudan desteği var. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tam ortada duruyor. Akşener ile Babacan ise Kılıçdaroğlu dışında bir isim aradıklarını çok açık ediyorlar. Bu arada herkes Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini düşünüyor.

"İbreyi Mansur Yavaş'a çevirdi" iddiası

Oysa Akşener son zamanlarda yakın çevresine İmamoğlu'nun hata üzerine hata yaptığını anlatıyormuş. İmamoğlu'nun “üstenci tavrı”, “iktidarı destekleyen bazı müteahhitlerle ilişkileri” ve “İBB'deki bazı icraatları (ihale ve atamaları)” CHP'lilerden sonra İYİ Parti'lileri rahatsız etmeye başlamış. Bu nedenlerle Akşener'in ibresini son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevirdiği gelen bilgiler arasında.

Kılıçdaroğlu istiyor Akşener başka isimde ısrarcı

Aday belirleme sürecinde son üç haftaya girildi. Bu süre içinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmakta, Akşener'in başka bir isimde ısrar etmesi, CHP ile İYİ Parti arasındaki kavgayı derinleştirebilir."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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