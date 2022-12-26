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Cinnet getirdi iki kızını öldürdü! Cani baba için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cinnet getirdi iki kızını öldürdü! Cani baba için karar verildi

KONYA'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek polise teslim olan baba tutuklandı. Yusuf E. alınan ilk ifadesinde, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet geçirdiğini söylemişti.

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Meram ilçesinde kızları K.E. (17) ile M.E'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yusuf E, dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.

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