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Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu toplantısına bir bakan da katıldı! İsmail Saymaz iş peşinde

Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu toplantısına bir bakan da katıldı! İsmail Saymaz iş peşinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak cezası verilen davanın karar duruşmasından bir gün önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldığı iddia edilmişti. 3 gündür haber yalanlanmazken, İsmail Saymaz'dan o toplantıyla ilgili yeni iddialar geldi.

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Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi görülmeden bir gün önce Beştepe'de yapılan zirveye bir bakanın da katıldığını yazdı. Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın’ın İmamoğlu duruşmasından bir gün önce toplantı yaptığını, İmamoğlu davasından çıkacak kararın AK Parti'yi nasıl etkileyeceğinin tartışıldığını yazmıştı. Saymaz, o toplantıyla ilgili bugün yeni iddialar ortaya attı. İşte Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü:

O gün Esenboğa Havalimanı'nda neler oldu

Beştepe’den üç gündür yanıt yok. AK Parti suskun.
Bu arada, Beştepe’nin İmamoğlu zirvesine ilişkin yeni bilgiler elime ulaştı. O gün Esenboğa Havalimanı’ndan bulunan bir yetkili şu bilgileri verdi:
'Yazınız doğru. Erdoğan, basın toplantısından sonra genelde yürüyerek, hemen uçağa geçer. Ancak bu kez basın toplantısından sonra toplantı odasına geçti. Uçak bir saat geç kalktı.'

İmamoğlu toplantısına katılan bakan kim?

İmamoğlu Zirvesi’ne bir bakanın katıldığını öğrendim. Kim bu bakan? Görevi gereği İmamoğlu Davası ile ilintili midir?
Sorularıma yanıt bekliyorum.

Türk Ceza Kanunu’nun iki mimarından biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, şöyle diyor:

Prof. Özgenç: Devlet atına utanç

'Sn. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen malum dava ile ilgili olarak karar tarihinden bir gün önce bazı kişilerle bir araya gelerek, özel görüşme yaptığı konusundaki haber doğru ise bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından utanç vericidir.'

İmamoğlu Davası’nda siyasi müdahalenin kanıtı niteliğindeki bu utanç verici toplantının üzeri örtülemez.

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