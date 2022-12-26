BIST 5.531
DOLAR 18,71
EURO 19,90
ALTIN 1.081,75
HABER /  SPOR

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor!Fenerbahçe, Beşiktaş...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor!Fenerbahçe, Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak. İşte TFF'den yapılan açıklama...

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası 3 maçla başlayacak.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş'ı delirtecek! Demirtaş'la buluşup kafa bulacağım
Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş'ı delirtecek! Demirtaş'la buluşup kafa bulacağım
ABD-Tayvan yakınlaşması Çin'i kızdırdı 71 hava aracı ve 7 gemi ada çevresine dizildi
ABD-Tayvan yakınlaşması Çin'i kızdırdı 71 hava aracı ve 7 gemi ada çevresine dizildi
Yolda baygın bulundu hastanede öldü!
Yolda baygın bulundu hastanede öldü!
Meral Akşener gönlündeki adayı yakın çevresine söyledi! Herkes ters köşe oldu
Meral Akşener gönlündeki adayı yakın çevresine söyledi! Herkes ters köşe oldu
Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedeline zam! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedeline zam! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
Çin'den ABD ve Tayvan yakınlaşmasına karşı hamle! 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderildi
Çin'den ABD ve Tayvan yakınlaşmasına karşı hamle! 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderildi
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Cinnet getirdi iki kızını öldürdü! Cani baba için karar verildi
Cinnet getirdi iki kızını öldürdü! Cani baba için karar verildi
Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu gövden uzaklaştırılırsa yerine gelecek isim belli oldu
Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu gövden uzaklaştırılırsa yerine gelecek isim belli oldu
Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu toplantısına bir bakan da katıldı! İsmail Saymaz iş peşinde
Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu toplantısına bir bakan da katıldı! İsmail Saymaz iş peşinde
EYT’de gözler Beştepe’de! Araç muayene ücretleri düşürülecek mi?
EYT’de gözler Beştepe’de! Araç muayene ücretleri düşürülecek mi?
Evden çıkarılan kiracı daireyi ateşe verdi! Yanan dairede patlama oldu
Evden çıkarılan kiracı daireyi ateşe verdi! Yanan dairede patlama oldu