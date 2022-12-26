Şenol Güneş Ozan Tufan'ı telefonla aradı! Milli oyuncudan transfer cevabı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandırdı. Güneş'in son olarak, milli futbolcu Ozan Tufan'la telefondan transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan’ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.

"Gelirim hocam"

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş’e “Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam” yanıtını verdi.

Beşiktaş, opsiyonlu kiralamak istiyor

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Hull City'nin istediği rakam

Ancak Ozan’ı sezon başında 3 milyon Euro’ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.