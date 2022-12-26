ABD'nin yeni Suriye planı ortaya çıktı 'toplanın, parası neyse verelim'

ABD'nin Türkiye’nin bölgeye yönelik kara harekâtını engellemek için temas hattına YPG'li teröristler yerine Arapları yerleştirmeyi planladığı iddia edildi.

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Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatını engellemek için ABD yeni bir planı devreye soktuğu iddia edildi.

T24 yazarı Akdoğan Özkan, Lübnan merkezli El Ahbar gazetesinin haberinin detaylarını paylaştı.

Arap milis grubuna teklif

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir kara harekâtını engellemek düşüncesindeki Amerikalıların bir Arap milis grubuna, “toplanın, parası neyse verelim, Türklerle temas hattına Kürtler yerine sizi yerleştirelim” şeklinde özetlenecek bir teklifte bulunduğu ileri sürülüyor.

En az 3 bin savaşçı

İddia ilk olarak Lübnan merkezli El Ahbar gazetesinin bölgedeki Kürt kaynaklara dayanarak 20 Aralık tarihinde geçtiği bir haberde yer aldı. Suriye merkezli Athar Press tarafından da aktarılıp Syrian Observer editörlerince İngilizceye çevrilen haberdeki iddiaya göre, “ABD'li subaylar, bir hafta önce Rakka kentine yaptıkları ziyarette, bölgenin Arap milis güçlerinden Rakka Devrimciler Tugayı’nın komutanı Ahmed el-Osman bin Alluş'tan grubunu yeniden oluşturmasını istedi. Ayrıca Washington’un belirecek maliyetleri ve savaşçıların aylık maaşlarını karşılayacağını belirterek, Alluş'tan grubun üye sayısını en az 3 bin savaşçıya ulaşacak şekilde artırmasını talep etti.”

YPG’nin asli unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine sınır hattına Sünni Arap kökenli milis güçleri yerleştirmekteki amaç, TSK’nın Kobani ve Menbiç’in denetimini almak üzere bölgedeki PKK uzantısı olarak gördüğü silahlı güçlere yönelik önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmesi olası kara harekâtının gerekçesini ortadan kaldırmak.

Pentagon maaşa bağlayacak

İddianın Selefi cihatçı grupların medya organlarından olduğu bilinen Neşir Haber ajansında da yer aldığı bildirildi. İddiayı aktaran Kürt kaynaklar, ajansın ilgili haber bülteninde, Amerikan askeri yetkililerin Suriye’nin Rakka kentindeki 17. Tümen’de Rakka Devrimciler Tugayı komutanı “Ebu İssa” lakaplı Ahmed Alluş ile görüştüklerini ve bu görüşmeye hiçbir SDG liderinin katılmadığını ileri sürdüler. İddiaya göre, haber bülteninde, ABD’li askeri yetkililerin, Rakka Devrimciler Tugayı komutanına, tugayı terk eden unsurların toplanıp Pentagon’un aylık maaşlarını ödemesi karşılığında silah altına alınmasını önerdiği ifade edildi.