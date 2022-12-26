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Nesilde bir görülebilecek en büyük kar fırtınası süper güç Amerika'ya diz çöktürdü ölenler var

Nesilde bir görülebilecek en büyük kar fırtınası süper güç Amerika'ya diz çöktürdü ölenler var

AMERİKA eşi benzeri görülmemiş bir kar fırtınası ile felç oldu. Süper güç ABD'ye diz çöktüren kar fırtınası 'nesilde bir görülebilecek' şiddette bir afet getirdi. ABD'de etkili olan son 40 yılın en büyük kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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ABD’de etkili olan son 40 yılın en büyük kar fırtınasında can kaybı artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı New York eyaletinde yer alan Buffalo’da 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile 26’ya yükseldi. Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz yaptığı açıklamada, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1,2 metreye ulaştığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin 3’ten 7’ye yükseldiğini belirtti. Poloncarz, hayatını kaybeden son 4 kişinin cansız bedenlerine arabalarında ve kar yığınlarında ulaşıldığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Poloncarz, "Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum” dedi.

Aşırı soğuklar ve olumsuz hava koşullarının neden olduğu trafik kazalarında, Colorado eyaletinde 2 kişinin, Kansas eyaletinde 3 kişinin, Kentucky eyaletinde 3 kişinin, Missouri eyaletinde 1 kişinin, New York eyaletinde 7 kişinin, Ohio eyaletinde 8 kişinin, Tennessee eyaletinde 1 kişinin, Wisconsin eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede 150 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi
Ülke çapında ise 150 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Buffalo’da yaşayanların yüzde 16’sının elektriksiz kaldığı belirtildi.

Noel’de bin 600’den fazla uçuş iptal edildi
Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Noel Bayramı’nda bin 600’den fazla uçuş iptal edildi.

"Nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınası
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.

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