Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor

TÜRKİYE'de 31 Aralık 2022'ye kadar kedi, köpek, gelincik dahil ev hayvanlarına çip taktırmak zorunlu. Hayvanlar için mikroçip zorunluluğu için son 5 gün güne girilirken kuyruklar oluştu. Evcil hayvanına mikro çip taktırmayanlar 3 bin 642 TL idari para cezası ödeyecek. Şu ana kadar Türkiye genelindeki hayvanların sadece yüzde 20'sine çip takılabildi. Veterinerler çip tedarikinde sıkıntı olduğunu bildirirken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çip bulunamıyor deniyor.

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TÜRKİYE'de kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına için çip taktırma zorunluluğu getirilmişte. 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip taktırıp kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kedi köpek ve gelincikler takılan mikroçip ile tanımlanarak ev hayvanı pasaportu ile kimliklendiriliyor.

Mikroçip kuyruğu

Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe giren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık’a 5 gün kalırken, yoğun başvuru üzerine mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Veterinerler yoğunluk sebebiyle 31 Aralık'a kadar tüm hayvanların kayıt altına alınmasına ve çip takılmasına imkan olmadığını, sürenin uzatılması gerektiğini söylüyorlar. Veteriner hekimler, mikro çip tedarik kısmında da sorunlar olduğunu bildiriyorlar.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 1 milyon 3 bin 810 hayvan kayıt altına alındı. Şimdiye kadar çip takılan hayvan sayısının toplamın yüzde 20'sini bulduğu öğrenildi.

Çip takılmazsa cezası var

Çip takılmayan her hayvan için 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3 bin 642 TL idari para cezası uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle evde beslenen kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti.

Çip nerede takılıyor?

Çipler veteriner klinikleri ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinde takılıyor. Veteriner Hekim İbrahim Uzun çip takma işlemi hakkında şu bilgileri verdi:

- Çok basit bir işlem. Aşı yapıyormuşuz gibi ense kısmından iki kürek kemiğinin arasından mikroçipi bırakıyoruz. Sonrasında hayvan sahibinin üzerinden internet aracılığıyla sisteme işliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gönderilen pasaportları hayvan sahiplerine veriyoruz. Taktığımız mikroçipin seri numarası bizdeki T.C kimlik numarası gibi her hayvan için karnenin üzerine işleniyor ve hayvan sahiplerine teslim ediliyor. Hepsinin üzerinde bir seri numarası var. Kaybetmemeleri gerekiyor."

Bu çip ne işe yarayacak?

Evcil hayvan sahipleri artık evcil hayvanlarının kaybolmasından korkmayacak. Çünkü deri altına yerleştirilen çipler sayesinde hayvanlar kısa süre içerinde bulunabilecek. Evcil hayvan pasaportuna işlenen bilgiler ile aynı zaman Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET adı verilen sisteme de girilecek. Hayvanını kaybeden kişi çipi taktırdığı veteriner kliniğini ile irtibata geçecek. Veteriner hekim kayıp veya çalıntı diye sisteme giriş yapacak. 1 Ocak 2023 itibariyle de bütün aşı ve işlemler mikroçip okutulmadan yapılamayacak. Bu sayede de hayvanın bulunması sağlanacak.

PETVET nedir?

Kedi köpek ve gelincikler artık mikroçiple Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kayıt ediliyor. PETVET sisteminde hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri bulunuyor. Mikro çip sistemi sayesinde artık hayvanın sahiplenin sonrasında sokağa atma devri kapanmış olacak. Sadece bu da değil. Bundan böyle bir hayvan birine zarar verdiğinde hayvanın sahibi hesap vermek zorunda.