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MRI cihazında cinsel ilişkiye girdiler! Gören gözlerine inanamadı

MRI cihazında cinsel ilişkiye girdiler! Gören gözlerine inanamadı

MRI tarayıcısında seks yapan bir çiftin görüntüleri, herkesi şaşkına çevirdi. Yıllardır kabul edilen bilginin aksine dik bir penisin bir kadının vajinasının içinde bir 'bumerang' gibi büküldüğünü ortaya çıkaran bu görüntüler, kadın cinsel organlarının bir 'silindir' şeklinde olduğu fikrine de meydan okudu.

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Hollandalı bilim adamı Menko Victor 'Pek' van Andel'in cinsel ilişki sırasında vücudumuzda neler olduğunu daha iyi anlayabilmek amacıyla, çalışmasına katılmaya gönüllü olan Ida Sabelis ve erkek arkadaşı Jupp'un bir MRI tarayıcısında cinsel ilişkiye girmelerini istedi.

Sonuçlar şaşırttı

Kaşık pozisyonunda cinsel ilişkiye giren çiftin deneyimi, daha sonra daha büyük bir çalışmanın temeli haline gelen bulguları kanıtlayan bazı inanılmaz görüntülerin yanı sıra dikkate değer başka sonuçlar da verdi. Deneyin en büyük iki bulgusu, vajinaların düz olmaması ve penislerin vajinanın doğal kıvrımına uyum sağlamak için bükülebilmesiydi.

Türünün ilk örneği olan Ida ve Jupp'un cinsel ilişkiye girdikleri taramalar, ereksiyon halindeki bir penisin bir bumerang şeklini alabileceğini ortaya çıkardı. Bu bulgu, bir erkeğin penisinin doğrudan bir kadının vajinasına girip tekrar dışarı çıktığı ve vajinaların bir silindir şeklinde olduğu şeklindeki yaygın inanca meydan okudu.

30 yıl önceydi

Ida ve Jupp'un katıldığı bu deney 1991'de gerçekleşti ve 1999'da yayınlanan çalışma, News.com'a göre British Medical Journal'ın tüm zamanların en popüler gazetelerinden biri haline geldi. Aradan 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, çalışma ve inanılmaz görüntüleri halkın ilgisini çekmeye devam ediyor ve görüntüler yakın zamanda TikTok'ta paylaşılarak yeniden gündem oldu.

MRI
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