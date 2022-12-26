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HDP Milletvekili Zeynel Özen'e yurtdışı yasağı kondu! Havaalanından geri döndü

HDP Milletvekili Zeynel Özen'e yurtdışı yasağı kondu! Havaalanından geri döndü

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, vatandaşı olduğu İsveç'e gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrendi. Özen, yasağın kendisine tebliğ edilmediğini ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla verildiğini belirtti.

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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, İsveç’e gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gittiğinde hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrendi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul Havalimanı'ndan vatandaşı olduğum 35 yıldır yaşadığım İsveç'e aile ziyareti için gitmek üzereyken havalimanında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şahsıma yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı.

Parlamentoda aktif yasama faaliyetlerinde bulunan bir milletvekiline öncesinde herhangi bir tebligatta bulunmadan ve herhangi bir mahkeme kararı olmadan tamamen keyfi ve intikamcı bu uygulama asla bir hukuk devletiyle bağdaşmamaktadır. Bu yasak derhal kaldırılmalıdır!!!

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Katip Üyesine ve AB-TR Karma Parlamento üyesine olarak, yurt dışı çalışma alanı olan bir parlamenter olarak şahsıma verilen böylesi bir yasağın akıl ve mantıkla açıklanabilir hiçbir yanı olamaz."

Özen'in paylaştığı, yurtdışına çıkış yasağını bildiren karar şöyle:

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