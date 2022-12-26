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Milyonlarca EYT'liye güzel haber hükümetin kıdem tazminatı planı belli oldu

Milyonlarca EYT'liye güzel haber hükümetin kıdem tazminatı planı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işverenlere kıdem tazminatı desteğiyle ilgili olarak "EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bligin emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sayısının aralık başında 1 milyon 900 bin olduğunu, yapılacak çalışmada yaş aralığı olup olmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.

"Ödemeyi doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz"

"İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşecek mi?" sorusu üzerine Bilgin, "Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Bilgin, "Emekli olanlar, çalışmaya devam ederlerse, aynı işçiler işlerinde çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O destek primi şimdi yüksek, emekli olup çalışanları, çalıştırmasınlar diye yüksek. Onu emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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