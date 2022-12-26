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Evde soba yanınca balık kokusu yayan çocuk! Minik Taha'nın eşi benzeri görülmemiş hastalığı

Evde soba yanınca balık kokusu yayan çocuk! Minik Taha'nın eşi benzeri görülmemiş hastalığı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde "balık pulu" hastalığıyla yaşayan minik Taha'nın hayatı adeta kabusa döndü. Nadir görülen bu hastalık nedeniyle ailesi yardım beklerken baba Ramazan Demir yaşadıkları zorlukları tek tek anlattı. Oğlunun krizlerinin arttığında uyuyamadığını söyleyen Demir, "Evde sobayı yaktığımız zaman duramıyor, hemen kriz geçiriyor. Hava soğuk olmasına rağmen camları açık tutuyoruz, güneşe çıkamıyor" dedi.

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Balık pulu hastalığı, vücutta bulunan ölü deri hücrelerinin atılamaması sonucunda cildin üzerinde birikmesiyle kalınlaşmış ve kuru bir tabaka oluşturuyor ve cildin görünümünü balık puluna benzettiği için bu isimi alıyor.

Krizlerin arttığı dönemlerde vücuttan etrafa koku yayılmasına sebebiyet veren hastalık nadir görülüyor. Doğuştan bu hastalığa sahip olan Muhammet Taha, güneşli ve sıcak ortamlarda kaldığında kriz geçiriyor.

Güneşe çıkamıyor

Oğlunun çok fazla kriz geçirdiği için geceleri hiç uyumadığını dile getiren baba Ramazan Demir, bazen krizleri tuttuğunda gece 24.00'den sabah 07.00'ye kadar uyumadığını kaydetti. Demir hastalıkla ilgili şunları anlattı: -"Hastalıktan dolayı bazen 20 dakika veya yarım saat uyuyor, ardından tekrar uyanıyor.

Evde soba yakınca kriz geçiriyor

-Doğuştan böyle, ne kadar uğraşsak da durmuyor, bu hastalığın tedavisi yok. Evde sobayı yaktığımız zaman duramıyor, hemen kriz geçiriyor. Hava soğuk olmasına rağmen camları açık tutuyoruz, güneşe çıkamıyor. Dişleri keskin şekilde. Bu hastalığa yakalanan çocukların dişleri keskin oluyor ve terlemiyorlar".

Balık kokusu yayıyor

- "Doktorların dediğine göre tedavisi olmayan bir hastalık. Ağrısı veya iltihaplanmaları arttığı zaman balık kokusu vücudundan dışarı yayılıyor" 

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