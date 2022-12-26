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Esad güçleri Afrin'e girmek istedi çatışma çıktı

Esad güçleri Afrin'e girmek istedi çatışma çıktı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Afrin’in güneyinde bulunan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına düzenlediği sızma girişimi püskürtüldü.

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Halep’in batı kırsalında konuşlu Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde SMO bileşenlerinden Feylakul Şam’ın askeri mevzilerine sızma girişiminde bulundu.

SMO unsurlarının karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çok sayıda kayıp veren rejim güçleri, çekilmek zorunda kaldı.

Feylakul Şam grubunun basın sorumlusu Seyf Raad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Feylakul Şam savaşçılarını hedef aldığını söyledi.

Çok sayıda kayıp veren rejim güçlerinin püskürtüldüğünü belirten Raad, çıkan çatışmada 6 SMO mensubunun hayatını kaybettiğini, 3’ünün de yaralı olduğunu dile getirdi.

Raad, Esed rejiminin saldırılarına karşılık olarak rejime ait çok sayıda askeri noktaya atış yaptıklarını kaydetti.

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