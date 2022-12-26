Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Eski hükümlü işçi alımı' başladı

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını duyurdu. Başvurular, 26-30 Aralık tarihleri arasında İŞKUR'un "esube.iskur.gov.tr" adresinden alınacak.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.
Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Başvuru koşul ve nitelikleri İŞKUR'un sitesinde
Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.