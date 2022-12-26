Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Eski hükümlü işçi alımı' başladı

Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu

Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor

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