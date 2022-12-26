Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu

TÜRKİYE'de 1 Ocak 2023 itibariyle doğal gaz abone, bağlantı ücretleri kallavi zamlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla doğalgaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda artırıldı. Doğalgaz abonelik ücretleri olarak şu anda abone olanlar 1928 lira öderken 1 Ocak 2023 itibariyle tam tam 3545 lira ödeyecek.

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TÜRKİYE asgari ücrete gelen zamma sevinirken arka arkaya gelen zamlarla cebindeki para 2023'e girmeden erimeye başladı. Bugün EPDK tarafından duyurulan zam haberi de bunun örneği oldu. EPDK Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin kararını duyurdu. Bu karar yüzde 84 zam anlamına geliyor.

Doğalgaz abone ücreti 1 Ocak 2023'te kaç lira oldu?

EPDK kararıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak. Bir eve doğal gaz bağlatmanın bedeli bugün toplam 1928 lira tutarken gelen zamla 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle rakam tam 3545 lira olacak.

1 Ocak 2023 dogalgaz bağlantı ücretleri fiyatı şöyle:

EPDK'nın yaptığı yüzde 84 oranındaki zam 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Doğalgaz abone bağlantı bedeli bin 158 liradan 2 bin 135 liraya, Kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan bin 352 liraya çıktı.

Ekonomist Özgür Demirtaş, karara tepki gösterdi ve "1 Ocak itibari ile yüzde 84 zam geçmiş olsun" dedi.