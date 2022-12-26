BIST 5.534
DOLAR 18,69
EURO 19,86
ALTIN 1.081,87
HABER /  EKONOMİ

Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu

Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu

TÜRKİYE'de 1 Ocak 2023 itibariyle doğal gaz abone, bağlantı ücretleri kallavi zamlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla doğalgaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda artırıldı. Doğalgaz abonelik ücretleri olarak şu anda abone olanlar 1928 lira öderken 1 Ocak 2023 itibariyle tam tam 3545 lira ödeyecek.

Abone ol

TÜRKİYE asgari ücrete gelen zamma sevinirken arka arkaya gelen zamlarla cebindeki para 2023'e girmeden erimeye başladı. Bugün EPDK tarafından duyurulan zam haberi de bunun örneği oldu. EPDK Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin kararını duyurdu. Bu karar yüzde 84 zam anlamına geliyor. 

Doğalgaz abone ücreti 1 Ocak 2023'te kaç lira oldu?

EPDK kararıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak. Bir eve doğal gaz bağlatmanın bedeli bugün toplam 1928 lira tutarken gelen zamla 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle rakam tam 3545 lira olacak. 

1 Ocak 2023 dogalgaz bağlantı ücretleri fiyatı şöyle:

EPDK'nın yaptığı yüzde 84 oranındaki zam 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Doğalgaz abone bağlantı bedeli bin 158 liradan 2 bin 135 liraya, Kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan bin 352 liraya çıktı.

Ekonomist Özgür Demirtaş, karara tepki gösterdi ve "1 Ocak itibari ile yüzde 84 zam geçmiş olsun" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu
Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ihracatta hedefi büyüttü 2 yıl içinde en az
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ihracatta hedefi büyüttü 2 yıl içinde en az
Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor
Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor
İkinci el piyasası canlandı oto galericileri mutlu
İkinci el piyasası canlandı oto galericileri mutlu
MRI cihazında cinsel ilişkiye girdiler! Gören gözlerine inanamadı
MRI cihazında cinsel ilişkiye girdiler! Gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da kafenin tuvaletinde gizli kamera rezaleti! Meğer garsonun...
İstanbul'da kafenin tuvaletinde gizli kamera rezaleti! Meğer garsonun...
Esad güçleri Afrin'e girmek istedi çatışma çıktı
Esad güçleri Afrin'e girmek istedi çatışma çıktı
Putin'le ilgili çarpıcı iddia! "Kanser" koltuktan edecek, işte yerine geçecek isim...
Putin'le ilgili çarpıcı iddia! "Kanser" koltuktan edecek, işte yerine geçecek isim...
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi yaralılar var!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi yaralılar var!
Dini nikahlı eşi 'gel çocuğunu al' dedi Karabük'e gitti hayatının şokunu yaşadı
Dini nikahlı eşi 'gel çocuğunu al' dedi Karabük'e gitti hayatının şokunu yaşadı
Evde soba yanınca balık kokusu yayan çocuk! Minik Taha'nın eşi benzeri görülmemiş hastalığı
Evde soba yanınca balık kokusu yayan çocuk! Minik Taha'nın eşi benzeri görülmemiş hastalığı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi