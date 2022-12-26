Bakan Varank duyurdu! Gelecek yıl 10 milyar lirayı geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" açıklamasında bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konutşu. Bakan Varank burada yaptığı açıklamada, "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Son asgari ücret düzenlemesi de bunun bir tezahürü. Konuya işveren ve işçilerin penceresinden baktık ortak dengeyi gözetmeye çalıştık. Enflasyon önümüzdeki aylarda düşüş eğilimine girecek. Enflasyonla mücadele sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız taktirde enflasyonda beklentinin aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Asgari ücretteki yüksek oranlı zam enflasyondaki düşüşün eşlik etmesiyle vatandaşlarımızın alım gücünü iyileştirecek.

Hükümetimiz ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir. Temmuz ayında buna dönük bir tedbiri almıştık. İşverenlerimizin de yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Son yıllarda hızlı artırdığımız desteklerimiz sayesinde tüm Türkiye’ye yayılmış son derece etkin organize sanayi bölgeleri yapılarımız var. En fazla OSB 2022 yılında kurulmuş, bu bir rekor. OSB projelerinde bu sene 2 milyar liraya yakın harcama yaptık. OSB’lere en fazla ödemeyi 2022 yılında kullandırmışız.

28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın çalışmalarına devam ediyoruz. 39 ilimizde 65 OSB’de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçleri devam ediyor. OSB’lerimizde modern fabrikalar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri kuruyoruz. 108 OSB’de 570 Ar-Ge merkezi kurduk.

Türkiye’nin planlı sanayi bölgeleri kendini sürekli yenileyebilen bir özelliğe sahip. Biz bu bölgelerde yatırımcılara altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri sunuyoruz. Tüm ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile düşük maliyetle karşılayabiliyorlar. OSB firmaları emlak vergisi, damga vergisi, yapı kullanma izni gibi harç ve vergilerden muaf tutuluyor.

OSB firmalar yatırım teşviği alırken bir alt bölge desteğinden faydalanıp indirimli arsa tahsisi desteğinden yararlanabiliyorlar. OSB’ler Bakanlığımıza talepte bulunmaları halinde kuracakları meslek liseleri için bizden kredi desteği alabiliyorlar.

Aralık ayındaki kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre yüzde 0.5 artarak yüzde 76.4 oldu. Bu da yatırım, üretim iştahının devam etmesini göstermesi bakımından önemli.

Küresel rekabetin güçlü oyuncularından biri olmak istiyorsak toplumsal refahı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak istiyorsak Türk sanayisi paradigmaları değiştirecek tüm gelişmelere karşı hazırlıklı olmak mecburiyetindedir.