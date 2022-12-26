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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girmesinin ardından ordusunun uyarı ateşi açtığını ve savaş uçakları havalandırdığını bildirdi.

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ait birkaç İHA'nın, sınır ihlali yaparak ülke hava sahasında tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Güney Kore ordusunun, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini Kuzey Kore İHA'larını düşürmek için havalandırmadan önce uyarılar yayımladığını ve uyarı atışları yaptığını belirtti.

İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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