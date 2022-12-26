BIST 5.527
DOLAR 18,69
EURO 19,86
ALTIN 1.081,28
HABER /  SPOR

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba
17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı
Acil serviste korkunç olay! Meğer hasta yakınıymış
Acil serviste korkunç olay! Meğer hasta yakınıymış
Türk kültür sancağında nöbet değişimi; Bursa'dan Şuşa'ya geçti
Türk kültür sancağında nöbet değişimi; Bursa'dan Şuşa'ya geçti
Bakan Varank duyurdu! Gelecek yıl 10 milyar lirayı geçecek
Bakan Varank duyurdu! Gelecek yıl 10 milyar lirayı geçecek
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye milyonluk ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye milyonluk ceza
Netflix'te Türk yapımları izleyenler Türkiye'yi yakın takibe aldı her alanda ilgi katlandı
Netflix'te Türk yapımları izleyenler Türkiye'yi yakın takibe aldı her alanda ilgi katlandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Eski hükümlü işçi alımı' başladı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Eski hükümlü işçi alımı' başladı
Aileler bu oyuna dikkat! Yandere Simulator çocukları cinayete sürüklüyor
Aileler bu oyuna dikkat! Yandere Simulator çocukları cinayete sürüklüyor
Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu
Doğalgaz abonelik ve bağlantı ücretine 1 Ocak 2023 itibariyle eşi görülmemiş zam! Bakın kaç lira oldu
Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu
Maltepe sahilde batan gemi satışa çıkarıldı fiyatı belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ihracatta hedefi büyüttü 2 yıl içinde en az
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ihracatta hedefi büyüttü 2 yıl içinde en az
Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor
Mikro çip kuyruğu var 31 Aralık 2022'ye kadar çip taktırmayan yandı! Veterinerler bitti diyor