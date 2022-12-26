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Rekor üstüne rekor! Borsa yılın son haftasına hızlı girdi

Rekor üstüne rekor! Borsa yılın son haftasına hızlı girdi

Bugün yüzde 1,14'lük hızlı artışla 5.516 puandan açılan BİST 100 endeksi, bugün 5.512 - 5.542 puan aralığında hareket ediyor.

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BIST 100 endeksi, bugün açılışta geçen hafta cuma günkü kapanış seviyesine göre 62,08 puan ve yüzde 1,14 yükseldi. Ardından hızlı artış eğilimini sürdüren endeks, en yüksek seviye rekorunu 5.542 puana kadar yükseltti.

Bugün açılışta Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 1,01 arttı. En çok kazandıran sektör endeks yüzde 1,92'lik yükseliş ile iletişim oldu.

BİST 100 haftaya rekor seviyeden giriş yaptı

BIST 100 endeksi,buguünkü açılış seviyesiyle açılış rekorunu, cuma günkü 5.454,79 puan ile kapanış rekorunu tazelemişti.

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