Hayat pahalılığı İspanyolların Noel yemeklerini vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte Avrupa'da yaşanan enerji krizinin etkisiyle bu yıl içinde rekor seviyelere ulaşan hayat pahalılığı, İspanyolların Noel yemekleri için ayırdığı bütçeyi de etkiledi.

Hristiyan dünyasının önemli bayramlarından biri olan ve Hz. İsa’nın doğum gününe atfen 24 ve 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı, bu yıl artan gıda fiyatlarının gölgesinde kaldı.

İspanya’daki tüketici derneklerince yapılan açıklamalarda ve yayımlanan bazı anketlerde, Noel’in en tipik özelliği olan aile yemeklerinin İspanyollar için "son 40 yılın en pahalısı" olacağı vurgulandı.

Gıda ürünlerinde bir yıl öncesine oranla fiyatların yüzde 15,3 yükseldiği; bu artışın sebzede yüzde 16, et ürünlerinde yüzde 12,1, deniz ürünlerinde yüzde 11,9 olduğu bildirildi.

Funcas Noel Anketi’ne göre, İspanyolların sadece yüzde 15’i Noel yemekleri için pazar sepeti harcamalarının geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.

İspanya’da oldukça yaygın olan El Corte İngles marketlerindeki fiyatlar esas alındığında, Noel yemekleri için orta düzeyli bir ailenin, 2021’e oranla, bu yıl 50 avro daha fazla harcayacağı belirtildi.

Genel olarak ana yemekte 24’ü akşamı balık (özellikle büyük boy mercan), 25’i öğle yemeğinde de kuzu yeme geleneği olan İspanyolların hane başına Noel Bayramı harcamalarının ortalama 700 avro olacağı kaydedildi.

"Biraz skandal bir şey ama yapacak bir şey yok"

Başkent Madrid’deki La Latina pazar yerinde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan İspanyollar, pahalılıktan yakınsa da Noel’i aileleriyle en iyi şekilde geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Beyaz et ürünleri satan Emilio, "Ekonominin yavaşladığı belli oluyor çünkü her şey çok daha pahalı ama biz geleneklerine sahip çıkan bir toplumuz, bayramları severiz." dedi.

Kasap olan Javier de "Fiyat artışları herkes gibi bizi de etkiliyor. Özellikle de elektrik faturaları. Artık tüketicinin çok daha dikkatli olduğunu ve tasarruf etmeye çalıştığını görüyoruz. Biraz korku var tabii ama buna karşı bizim yapabileceğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Noel alışverişini erken yapmayı tercih eden Gloria da "Bazı şeylerde fiyatların neredeyse iki katına çıktığını söyleyebilirim. Biraz skandal bir şey ama yapacak bir şey yok. Hepimiz elimizden geldiği kadar geleneksel aile yemeğimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi kötü, her şeyin fiyatı çok arttı." diye yakınan Maribl, "Ben babaanneyim. Kriz olsa da babaanneler her şeyi düşünür. Aileme her zamanki gibi en lezzetli Noel yemeğini yapacağım." ifadelerini kullandı.